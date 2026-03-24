宿泊客など10人の女性が被害に

自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客など女性9人に睡眠作用などのある薬物を飲ませて、性的暴行を加えるなどしたほか、女性客1人を盗撮した罪などに問われている男の裁判が、あす（25日）広島高裁岡山支部で行われます。

【写真を見る】送検時にサムズアップする男／男が経営していたゲストハウス【里庄町】

準強制性交等、準強制わいせつ、準強制わいせつ未遂、岡山県迷惑行為防止条例違反の4つの罪に問われているのは、里庄町のゲストハウス経営の男(52)です【画像①】。

2025年9月24日に行われた第一審の判決公判で岡山地裁は懲役28年の求刑に対し、懲役26年の判決を言い渡しました。それに対して、男は事実誤認と量刑不当とし、2025年9月25日に控訴していました。

送検時に男はテレビカメラを見つけると、テレビカメラに向かって親指を立てていました。

岡山県里庄町 オーナーの男は女性泊客をターゲットに

人口約1.1万の町、岡山県南西部にある里庄町【画像②】でゲストハウスを経営していた男。

起訴状などによりますと、男は、2018年から2022年の間に、自身が経営するゲストハウスの宿泊客など女性あわせて9人に、睡眠作用などがある薬物をカクテルなどに混ぜて摂取させ、抵抗できない状態にし、性的暴行やわいせつな行為などをしたほか、女性客1人を盗撮したとされています。



2025年6月3日の裁判で男は、

「当時は『黒い影』から脅迫され、命令されていた」

「犯行当時は記憶がない」

「犯行時は心神喪失状態だった」



と、2024年2月の初公判から一貫して“無罪”を主張していて、責任能力の有無が争点となっています。

きっかけは約20年前 知人女性に「抵抗されずに性的暴行を加える」

検察の冒頭陳述によりますと、男は約20年前に知人から「女性に睡眠作用などがある薬物を混ぜた酒を摂取させると、抵抗されることなく、性的暴行などを加えることができる」と聞いたといいます。



この方法を知った男は、実際に、知人から譲り受けた睡眠作用などがある薬物を、酒に混ぜて女性に摂取させ、睡眠状態になった女性に性的暴行を加えたとされています。

“青色のカクテル”を提供 その後、デジカメで撮影し保存

検察の冒頭陳述などによりますと、2018年9月に男は、男の自宅から花火大会を見ることを提案し、知人女性Dら4人を招き、女性Dに睡眠作用のある薬物を混入した“透き通った濃い青色のカクテル”を摂取させたとされています。



睡眠状態の女性Dを残して、他の知人3人は帰宅。その後、男は女性Dに対し、性的暴行を加え、持っていたデジカメで撮影し、ハードディスクに保存したといいます。



明け方に起床した女性Dは、薬物の作用でカクテルを飲んだ後の記憶がなく、被害に遭ったことにも気づかないまま帰宅したということです。

「カクテルを飲んだ後の記憶がない。珍しいお酒」

女性Dは法廷で、当時のことについて、

「当日、普段と同じくらいの量のお酒しか飲んでおらず、これまでお酒を飲んで記憶を失ったり、他の人の記憶と違う記憶があったことはなかった」



「カクテルを提供されるまでのことは覚えているが、提供されたカクテルを飲んだ後の記憶はない」



「なお、カクテルの色は覚えていない」

などと証言しました。

また、男の家に女性Dと一緒に訪れた知人女性は、女性Dについて

「これまでにお酒を飲んで記憶をなくしたことはなく、またある出来事が抜け落ちていたこともなかった」



「事件当日も、普段と変わらない飲酒量だった」

などと証言し、男が女性Dに提供した酒については、



「珍しいお酒を使ったという“青色のカクテル”を提供していた」

と証言しました。



そして男はこの7か月後から、里庄町でゲストハウス【画像③】の経営を始めるのです。

【第2回】「検察が指摘する『計画的かつ狡猾な手口』とは」に続く