【続報】座礁した高速船「きらら」自力航行で帰港、乗客26人と乗組員5人は無事【新潟】
24日午後、村上市の岩船港で粟島汽船の高速船が座礁し、動けなくなりました。船はその後、自力航行が可能になり先ほど港に戻りました。
新潟海上保安部によりますと、24日午後3時半ごろ、岩船港を出港した粟島汽船「きらら」のエンジンが停止したと救助要請がありました。
船は座礁していることが確認されましたが、24日午後6時半から巡視艇が曳航を開始したところ自力航行が可能になり、24日午後7時半ごろに岩船港に戻りました。
■乗客
「ドン！と音がして、ブレーキみたいにキキキーッと止まりました。」
乗客26人と乗組員5人にケガや体調不良はみられないということです。
新潟海上保安部によりますと、24日午後3時半ごろ、岩船港を出港した粟島汽船「きらら」のエンジンが停止したと救助要請がありました。
船は座礁していることが確認されましたが、24日午後6時半から巡視艇が曳航を開始したところ自力航行が可能になり、24日午後7時半ごろに岩船港に戻りました。
■乗客
「ドン！と音がして、ブレーキみたいにキキキーッと止まりました。」
乗客26人と乗組員5人にケガや体調不良はみられないということです。