24日午後、村上市の岩船港で粟島汽船の高速船が座礁し、動けなくなりました。船はその後、自力航行が可能になり先ほど港に戻りました。



新潟海上保安部によりますと、24日午後3時半ごろ、岩船港を出港した粟島汽船「きらら」のエンジンが停止したと救助要請がありました。



船は座礁していることが確認されましたが、24日午後6時半から巡視艇が曳航を開始したところ自力航行が可能になり、24日午後7時半ごろに岩船港に戻りました。



■乗客

「ドン！と音がして、ブレーキみたいにキキキーッと止まりました。」



乗客26人と乗組員5人にケガや体調不良はみられないということです。