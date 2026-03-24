石川県「高濃度のPFAS土壌入れ替え」

24日開かれた石川県議会・環境農林建設委員会で、石川県の成瀬英之生活環境部長は、高濃度のPFASが含まれる土壌を入れ替えるなどの対策を進め、今後、工場の外へ流出がないよう観測を続けていく方針を示しました。

この問題は、石川県白山市にある化学メーカー「DIC北陸工場」で、発がん性が懸念される有機フッ素化合物PFASが、国の指針値を最大2000倍近く超える濃度が検出されたものです。

この問題をめぐっては、石川県による水質調査の結果、工場がある、石川県白山市湊町と、隣接する石川県能美市の吉原町や吉原釜屋町にある、35の井戸から国の指針値を超えるPFASの検出が明らかとなっています。

石川県は、今後の計画が決まり次第、迅速な情報共有を行うとしています。

白山市の地すべり「復旧には年単位」

一方、24日の石川県議会・環境農林建設委員会では、3月10日に発生した、石川県白山市河合町の地すべり災害についても議題に上りました。

石川県の吉田健一農林水産部長は、地形の調査や工事などで復旧には、年単位の時間がかかる見通しを示しました。

地すべり被害で斜面の麓にある福祉施設の入所者ら74人と、近くの住民2世帯・3人を対象に、引き続き避難指示が出されています。

石川県は今後の工事計画や、いつごろまで避難が必要かなどについて、早急に対応する考えです。