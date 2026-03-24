クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、3月6日からオンラインストアでビンテージ加工を施したリネン調の風合いが人気の「サマナチュラ」シリーズ8型を、セットアップでも単体でも着られるカセット服として販売を開始した。

「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、3月6日からオンラインストアで「シワになりにくい」「マシンウォッシャブル」「UVカット」「接触冷感」機能が備わったサマナチュラシリーズ8型の販売を開始した。ビンテージ加工を施したリネン調の素材を使用し、ブラウス、パンツ、ジャケット、オールインワンと通勤服から日常着まで組み合わせ自由なセットアップの着方ができるカセット服として提案している。

CROSS FUNCTIONについては、「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指している。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドになっている。



「サマナチュラ」シリーズ

サマナチュラシリーズとは、さらっとしたナチュラルな風合いが夏のおしゃれを彩り、着るだけで「サマ見え」するシリーズ。リネンのような風合いなのにおうちで洗えてシワになりにくい、おしゃれ着の風合いをそのままに、イージーケアが叶う働く女性にぴったりのアイテムがカセット服で揃う。

［小売価格］

サマナチュラバンドカラーブラウス：2970円

サマナチュラ リネンライクドロストデザインシャツ：3960円

サマナチュラリネンライクテーラードジャケット：5940円

サマナチュラリネンライクオールインワン：6930円

サマナチュラリネンライクイージーワイドパンツ：3960円

（ずべて税込）

［発売日］3月6日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp