生活雑貨メーカーのマーナは、「Shupatto アンブレラ UV」を3月23日からリニューアル発売した。

「Shupatto アンブレラ」は、ベルトや留め具のない、閉じるだけで一気にたためる長傘。とじる動きに連動して骨が回転し、軸を中心に生地をくるくると巻き込む独自の機構を開発。最後に手で生地をまとめたり、ベルトで留める必要がなく、手を濡らさずにたためる操作性が、2023年5月の発売以降多くの消費者に支持を得ている。



「Shupatto アンブレラ UV」

建物や乗り物への出入りで頻繁に開閉を繰り返す夏場こそ、「Shupatto アンブレラ」の機構が最適だとか。今回のリニューアルでは、スムーズな移動を叶える利便性の向上を目指し、骨組みの素材をスチールからグラスファイバーへ変更した。これによって、従来品と比較して約45gの軽量化を実現。単なる数値の変化だけではなく、傘の上部を軽くすることで全体の重心バランスを整え、数値以上の「軽やかさ」を実感できる。

生地の機能は変わらず、UVカット率99.9％・UPF50＋、遮光率99.9％。遮熱効果もあり、厳しい日差しや暑さから守る。また、カラーラインアップは継続し、ファッションに溶け込むホワイト、ブラウン、ブラックの3色。透け感のあるまだら模様の柄や、金属を使用した丈夫で品の良い石突など、細部のデザインもそのままに仕上げた。晴雨兼用で急な雨にも対応しつつ、記録的な猛暑が予想される夏場の外出を、より軽快にサポートする。

［小売価格］8800円（税込）

［発売日］3月23日（月）

マーナ＝https://marna.jp