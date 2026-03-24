◇MLB オープン戦 ドジャース7-7エンゼルス(日本時間24日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースの大谷翔平選手が古巣エンゼルスとのオープン戦に出場。第2打席には二塁打を放ち、2打数1安打で4回に代打を告げられて退きました。塁上では元同僚とも旧交を温めました。

大谷選手は1番指名打者で先発出場。3回、3年間同僚だったリード・デトマーズ投手から左中間フェンス直撃のツーベースヒットを記録。真ん中に入ったスライダーを打球速度178キロの鋭い打球で打ち返し、悠々と2塁に進みます。

するとショートを守っていたザカリー・ネト選手が大谷選手に歩み寄ります。一緒にプレーしたのは1年でしたが、これまでも試合の度に交流する様子もあった2人が塁上で談笑。大谷選手もニッコリ笑顔をみせていました。

大谷選手は、2018年からエンゼルスでメジャー挑戦をスタート。2024年からドジャースのユニホームに袖を通しました。前日に行われたオープン戦でもトラウト選手とハグを交わすなど、古巣戦で再開を喜びつつ、新シーズンへの準備を進めています。