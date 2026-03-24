6年前、福岡市の商業施設で当時15歳だった少年に包丁で刺され、女性が殺害された事件。責任は「少年の親にもある」と裁判を続けている女性の母親が取材に応じました。

■商業施設で突然少年に刺され…

6年前、突然、娘の命を奪われた女性。

当時21歳だった娘の吉松弥里さん。あの日から、母と娘の時間は止まったままです。

弥里さんの母親

「21ですよ、まだ。弥里の友だちには、もう子どもがいる方もいて、子どもを連れてお参りに来てくれる。そういう姿を見ると、やはり弥里だって、もしかしたら孫も産まれてたかもしれないと思うと…。ぜんぶ奪われて、もう…」

2020年8月、福岡市の商業施設で発生した事件。弥里さんを包丁で刺して殺害したのは、当時15歳の少年でした。

■更生保護施設を1日で脱走し事件を…

刑事裁判では、懲役10年以上15年以下の判決が確定。20歳となったいまも服役しています。

この裁判の過程で明らかにされたのは、元少年が幼少期から身体的・性的虐待を家族から受けていたということ。

確定判決などによると元少年は、小学生のころから粗暴であることを理由に、病院や支援施設を転々としていたといいます。

そして14歳で、少年院へ。

仮退院の際には、母親が身元の引き受けを拒否。更生保護施設に入ったものの1日で脱走して、事件を起こしました。

少年院からの仮退院について、刑事裁判の被告人質問で元少年は…。

元少年 刑事裁判の被告人質問より

「母親のもとに帰れると期待していた」

■1審、母親の“監督義務違反”認めず

弥里さんの母親

「（母親が）ちゃんと子どもと向き合っていたら、犯人だってこんなことしなかったんじゃないかって。だからあなた（母親）の責任は大きいって」

弥里さんの遺族は3年前、元少年に加え「親にも責任がある」としてその母親を相手取り、7800万円あまりの損害賠償を求める民事裁判を起こしました。

1審の福岡地裁は去年3月、元少年に対して約5400万円の損害賠償を命じましたが、母親に対する請求については棄却。

事件直前までの約4年半、元少年が少年院などに入り親元にいなかったことを理由に、遺族側が訴えた母親の“監督義務違反”を認めませんでした。

■控訴審判決は25日

弥里さんの母親

「なぜっていう。なんで（母親に）責任ないのかって。疑問しか浮かばなかった」

母親の責任を認めなかった判決を不服として、控訴した弥里さんの母親。去年9月に始まった控訴審では…。

弥里さんの母親（2月20日／福岡高裁 控訴審）

「（元少年の）母親が監督義務を果たさなかったことが無差別殺人につながった」

涙ながらに訴えました。

一方、元少年の母親側は、元少年が親元を離れていたため「少年が事件を起こすと見通すことはできなかった」などと主張し、控訴を退けるよう求めています。

母親の責任は認められるのか？ 控訴審判決は25日、福岡高裁で言い渡されます。