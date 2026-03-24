2026年度「K-1 GIRLS」第2弾発表 夏実晴香・早麻おと・犬飼るいが新加入
【モデルプレス＝2026/03/24】23日より、3日間連続で2026年度のK-1 GIRLS（ラウンドガール）が発表。第2弾として、夏実晴香、早麻おと、犬飼るいの加入が明らかになった。
【写真】2026年度「K-1 GIRLS」第1弾は？
夏実は「現役時代はその辺の競⾛⾺よりも⾛っていたと思います」と語るように高校時代は陸上部のキャプテンを務め、100m、200m、400m、リレー、マイル、冬場は駅伝と短距離、中距離、長距離走とすべてを経験していたという“走る女”だ。
彼女の推しファイターは大久保琉唯選手で、「憧れだったK-1GIRLSになることができて光栄です！⼤きな声と明るい笑顔、いつも全⼒パワーで盛り上げていけるように頑張ります。皆様と熱いK-1の世界を楽しむことが待ち遠しいです。試合に夢中になりすぎないよう応援とラウンドウォークも頑張ります！1年間よろしくお願いします」と意気込んでいる。
早麻は、ピラティスなどのトレーニングに取り組み「集中⼒や所作の美しさも意識しています。競技者ではなく“魅せる側”として、どうすれば観客の感情を動かせるかを常に意識しています」と美を追求しているという。推しは松⾕綺選手で、「スピード感のある試合展開と、⼥性ファンも惹きつける華やかさを兼ね備えている点に魅⼒を感じています！また、リング上での強さだけでなく、⾒せ⽅や雰囲気づくりにも惹かれており、観客を惹き込む⼒という点でとても印象に残る選⼿です」と熱く語る。
そして「私は好奇⼼と⾏動⼒が強みで、これまで海外渡航や語学習得、さまざまな挑戦を⾃ら選択してきました。どんな環境においても物怖じしない、選⼿の姿に感化されながら今後も様々なことに挑戦していきたいと考えております！応援よろしくお願いいたします」とアピールした。
犬飼は、「格闘技の経験はないですが、スポーツは⼤体できます。逃げ⾜だけは速いので、陸上で全国⼤会には出てました」というスポーツガール。筋トレとランニングが趣味で「負けず嫌いなので、我慢⽐べは得意です！この業界に⼊るにあたりダイエットをしてから、昨年はちょっと痩せすぎまで落としてしまったので今年は増量！そして筋⾁量アップ！で美ボディを⽬指しています！ぜひ毎試合での変化をお楽しみください！プランク、得意です」とさらなる美ボディを目指すと宣言している。
彼女は5月31日の「K-1 REVENGE」に出場するマハムード・サッタリ選手推しで「K-1無差別級トーナメントで優勝し、Krushチャンピオンにもなっていて、THE MATCH2022も出てるので注⽬してみています！好戦的なファイトスタイルの打ち合いでスリリングな試合をしてくれるので、いつも興奮して見ています」と明かした。
K-1 GIRLS就任については「憧れのK-1 GIRLSとして活動できるのを嬉しく思います。⼤会に華を添えるだけでなく、会場の熱気や感動を皆様と共有できる存在を⽬指してまいります！そして、K-1といえばポメちゃんと思っていただけるようなラウンドガールになれるよう、全⼒で努めてまいります。よろしくお願いします！」と意気込みを語った。
第1弾には、白石希望とNaomi Amemiyaが発表されている。（modelpress編集部）
生年月日：1998年8月4日
身長：168cm B90 W59 H86
出身地：大阪府
ガールズ歴：1年目
生年月日：2004年9月30日
身長：165cm B85 W62 H95
ガールズ歴：1年目
生年月日：2000年11月4日
身長：165cm B85 W62 H95
出身地：千葉県
ガールズ歴：1年目
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【写真】2026年度「K-1 GIRLS」第1弾は？
◆夏実晴香「全⼒パワーで盛り上げていけるよう」
夏実は「現役時代はその辺の競⾛⾺よりも⾛っていたと思います」と語るように高校時代は陸上部のキャプテンを務め、100m、200m、400m、リレー、マイル、冬場は駅伝と短距離、中距離、長距離走とすべてを経験していたという“走る女”だ。
◆早麻おと「様々なことに挑戦していきたい」
早麻は、ピラティスなどのトレーニングに取り組み「集中⼒や所作の美しさも意識しています。競技者ではなく“魅せる側”として、どうすれば観客の感情を動かせるかを常に意識しています」と美を追求しているという。推しは松⾕綺選手で、「スピード感のある試合展開と、⼥性ファンも惹きつける華やかさを兼ね備えている点に魅⼒を感じています！また、リング上での強さだけでなく、⾒せ⽅や雰囲気づくりにも惹かれており、観客を惹き込む⼒という点でとても印象に残る選⼿です」と熱く語る。
そして「私は好奇⼼と⾏動⼒が強みで、これまで海外渡航や語学習得、さまざまな挑戦を⾃ら選択してきました。どんな環境においても物怖じしない、選⼿の姿に感化されながら今後も様々なことに挑戦していきたいと考えております！応援よろしくお願いいたします」とアピールした。
◆犬飼るい、今年は「美ボディを⽬指しています」
犬飼は、「格闘技の経験はないですが、スポーツは⼤体できます。逃げ⾜だけは速いので、陸上で全国⼤会には出てました」というスポーツガール。筋トレとランニングが趣味で「負けず嫌いなので、我慢⽐べは得意です！この業界に⼊るにあたりダイエットをしてから、昨年はちょっと痩せすぎまで落としてしまったので今年は増量！そして筋⾁量アップ！で美ボディを⽬指しています！ぜひ毎試合での変化をお楽しみください！プランク、得意です」とさらなる美ボディを目指すと宣言している。
彼女は5月31日の「K-1 REVENGE」に出場するマハムード・サッタリ選手推しで「K-1無差別級トーナメントで優勝し、Krushチャンピオンにもなっていて、THE MATCH2022も出てるので注⽬してみています！好戦的なファイトスタイルの打ち合いでスリリングな試合をしてくれるので、いつも興奮して見ています」と明かした。
K-1 GIRLS就任については「憧れのK-1 GIRLSとして活動できるのを嬉しく思います。⼤会に華を添えるだけでなく、会場の熱気や感動を皆様と共有できる存在を⽬指してまいります！そして、K-1といえばポメちゃんと思っていただけるようなラウンドガールになれるよう、全⼒で努めてまいります。よろしくお願いします！」と意気込みを語った。
第1弾には、白石希望とNaomi Amemiyaが発表されている。（modelpress編集部）
◆夏実晴香（ナツミ・ハルカ）
生年月日：1998年8月4日
身長：168cm B90 W59 H86
出身地：大阪府
ガールズ歴：1年目
◆早麻おと（ハヤマ・オト）
生年月日：2004年9月30日
身長：165cm B85 W62 H95
ガールズ歴：1年目
◆犬飼るい（イヌカイ・ルイ）
生年月日：2000年11月4日
身長：165cm B85 W62 H95
出身地：千葉県
ガールズ歴：1年目
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