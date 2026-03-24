乃木坂４６の梅澤美波（２７）が２４日、都内で行われたＭＢＳ・ＴＢＳ系ドラマ「失恋カルタ」（３１日深夜放送）の完成披露トークイベントに、トリプル主演する西垣匠（２６）、加藤小夏（２６）と出席した。

乃木坂４６のキャプテンを務める梅澤は、グループ４１枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（４月８日発売）の活動をもって卒業を発表しており、５月２１日が卒業コンサート（東京ドーム）になる。現役の乃木坂４６として最後のドラマ出演になるが「クランクインの時から３人で過ごすのが楽しかった」と、同世代で初共演の西垣や加藤との共演を喜んだ。

同ドラマは、お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹が朗読会で読むテキストとして書いた「カルタの句」が原案。梅澤は最初に原案を読んだ時を振り返り「素敵な言葉たちが並んでいた。カルタの可能性は無限大なので楽しみだった」。永遠に終わらない恋である結婚を夢見る役柄について「私も仕事は真面目に頑張るけど、仲がいい人といる時はイジられキャラ。近しい部分を感じた」と自身を重ね合わせた。