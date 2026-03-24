歌舞伎俳優の尾上左近が２４日、神奈川・鎌倉市内で墓参りを行い、歌舞伎座「團菊祭五月大歌舞伎」（５月３〜２７日）で３代目尾上辰之助を襲名することを先祖に報告。その後の取材会で今後の抱負を語った。

同世代の市川染五郎、市川團子の３人で「染團左」として注目を集めてきたが、襲名後は「染團辰（そめだんたつ）でお願いします」と語り、２人との絆を感じさせた。

左近が辰之助を襲名する５月、染五郎は日生劇場で舞台「ハムレット」（５月９〜３０日）、團子はシアターミラノ座で「歌舞伎町大歌舞伎」（５月３〜２６日）に出演。盟友２人の動向が気になる様子で「見に行こうと思っています。ただ、染五郎さんは新春浅草歌舞伎で『５月はハムレットを見に来てください』と言っていたので、困ったものです」とぼやいた。

２０歳の誕生日当日に食事を共にするなど、３人は厚い信頼関係で結ばれている。「よく食事にも行きますし、あんな役をやりたいとか、歌舞伎を盛り上げるためにどうすればいいとか、３人で夢を語り合っています」と明かした。

舞台の評判など、ＳＮＳの反応は気になるようで、「気にしているうちに、エゴサがくせになってしまいました」。ファンの間で「サコンヌ」の愛称で親しまれていることは「とうとう自分がネットスタングになったという喜びはありました。最初は浸透するかなと思ってましたが、浸透しましたね」と語った。