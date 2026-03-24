◆ファーム・リーグ 巨人３―０西武（２４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝が１軍から参加して西武戦で先発。４回４安打無失点の投球を披露した。３１日の中日とのカード初戦（バンテリンドーム）で先発予定。「守備にも助けられたし、ランナーがいる状態でいろいろ工夫をして投げる機会になってよかった」と３回まで毎回走者を出したが、あと一打を許さず本塁を踏ませなかった。

この日の最速は、２月２３日の楽天とのオープン戦（那覇）で実戦デビューを果たして以降、最速タイとなる１５５キロ。スイーパーを決め球にして４つの三振を奪った。さらに３回無死走者なしのタイミングで実戦初打席に立つと、“犠打”にも挑戦。「バントしやすいような球を投げてくれた」と謙遜しながらも、高橋が投じた１３１キロの高めカットボールを１球で一塁方向に転がして“成功”させた。

一方で課題も見つかった。この日許した盗塁は３つ。慣れないクイック投法を改善点とし「いい教訓になった」と次回登板までの宿題にした。投球を見守った内海投手コーチも「走者がいたときのクイック（投法）だったりは課題が出た感じはしますけど、投げている球は悪くなかった。自分が投げる時に万全な状態で調整してほしい」と背中を押した。

試合前のキャッチボールでは笑顔を見せるなどリラックスした様子で試合に臨み「余裕を持って試合に入りたいから、笑顔があったのはいいこと」と振り返った右腕。課題と向き合い、胸を張って１週間後を迎える。