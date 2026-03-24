お笑いコンビ「鬼越トマホーク」が24日、公式YouTubeを更新。良ちゃん(40)が、「蛙亭」イワクラ（35）と「オズワルド」伊藤俊介（36）の破局について言及した。

動画にイワクラがゲスト出演し、3人はイワクラと伊藤の破局についてトークを展開。良ちゃんは「イワクラと伊藤ね、今はこんな感じになったけど、僕は2人とも好きで幸せになってほしかった。でも伊藤の直した方がいいなと思った部分がある」と言及した。

良ちゃんはお笑いコンビ「そいつどいつ」の市川刺身と、バンド「tricot」「ジェニーハイ」のボーカル・中嶋イッキュウの結婚式に参列した時のエピソードを披露し、「刺身の結婚式の時、伊藤が変なスイッチ入ったんですね。伊藤とイワクラの結婚式の時は全てにおいて刺身の結婚式を上回るぞ、みたいな。かますぞ、みたいなスイッチが入った」と指摘。当時はイワクラと伊藤は交際中だっだ。

さらに、良ちゃんは「伊藤が、式には(ダウンタウン)松本さんとか、(千鳥)大悟さんとか呼びたいと。さらに、地元の友達や水商売でお世話になった人とかも呼びたいと。危険すぎるじゃない？芸人と水商売の人を会わせるとか。それこそイワクラが柔軟に“何回かに分けて披露宴やればいいじゃない”と言ったのに、伊藤は“いや。1回でドカンと打ち上げる。交通費も全部俺が払う。とりあえずかましたい”って言い出して。結婚式かますっていう意味の分からない用語を作ったのよ、彼は」と言及。芸人仲間の結婚式に触発された伊藤がやや暴走してしまったとした。

続けて「その何カ月後かに2人が別れるってなった時、俺はあれが原因なのかなと思って」とし、「刺身だってイッキュウさんのために式を挙げたわけじゃないですか。そこのかましっていうのも意味がわからない」と話した。聞き入っていたイワクラは「伊藤くんに“刺身の結婚式でかかってた(触発された)な”と言うと、“逆だから。お前が先にかかってたやん。お前は記憶力が弱いのかもしれないけど、お前が先だから”って言われる。本当にこういうことの連続でしたね」と伊藤に愛想を尽かした理由を説明していた。