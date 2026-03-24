元横綱・若乃花でタレント・花田虎上が２４日、ブログを更新。次女・桃果さん（１２）の小学校の卒業式を「無事に」終えたことを報告した。

花田は０８年に再婚。０９年、千葉県富津市の海まで３０秒という土地に、１３９坪、延べ床面積２４７平米の３ＬＤＫの豪邸を建設。美貌の妻・倉実さんが米人気テレビドラマに憧れ作った家で、テレビでも取り上げられるなど話題となったが、長女・百華さん（１６）の高校進学に伴い、昨年、埼玉にも家を構え、二拠点生活となっている。

長女は幼稚園から１１年間、中高一貫校に通っていたが、高校進学を機に、「外部」の学校に。長女、次女ともにゴルフを習っている。

ブログでは「修了式が終わった百華も終わりがけにかけつけて４人で撮影できました」と家族４人での記念写真を公開。「あと１年で卒業なのに前の学校から転校しようということになって、正直大丈夫なのか不安でしたが いい学校だったので私も安心してホッとしています。妻にも感謝です。さぁここから６年間中学高校、桃果にとって本当の勝負です！夢のため 堅忍不抜を胸に」と娘にエールを送った。