2027年春に完成予定のJR新潟駅・万代広場。



段階的にオープンする中、4月から利用が始まる場所が24日、公開されました。



工事が進むJR新潟駅の万代広場は2024年にバスターミナルがリニューアルし、ことし2月にはタクシー乗り場も完成しました。



現在は中央広場や一般車整備場などの工事が行われています。



24日は新潟市の中原市長も視察に訪れました。





＜新潟市・中原八一市長＞「綺麗になりましたね、すごいですね」そして4月1日にオープンするのが新潟駅2階の外側の通路、ペデストリアンデッキです。＜記者リポート＞「JR新潟駅万代口を出るとこのようにデッキがありまして目の前には万代広場と東大通を望むことができます」このペデストリアンデッキによってタクシー乗り場や万代広場へのアクセスがより便利になります。また、広場にあるトイレはゆったりとした空間に。こちらも4月1日から利用できます。＜新潟市・中原八一市長＞「この新潟駅をご利用いただいて新潟って素敵なところなんだといい街だな、便利な街だなというふうに感じていただきたい」万代広場は段階的に開放され、2027年春の完成を予定しています。