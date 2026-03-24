事業承継からその後の成長戦略まで包括的に岡山の企業をサポートしようと、広告代理店と事業承継を専門とする2社が業務提携を結びました。

【写真を見る】「ビザビ」と「クレジオ・パートナーズ」が業務提携 事業承継からその後の成長戦略まで包括的に企業をサポート【岡山】

提携を結んだのは、広告や企業のブランディングなどを展開する岡山市の「ビザビ」と、中四国を拠点に事業承継の支援などを行う広島市の「クレジオ・パートナーズ」です。



両社の専門領域をかけ合わせることで、地域企業の持続的な成長を目指します。

（ビザビ 吉田大助代表取締役社長）

「一気通貫に企業の課題解決ができるようになったということが、一番の意義だと思います。岡山の企業を元気にしていきたい、元気であり続けてほしいという願いが一番強いですね」

（クレジオ・パートナーズ 李志翔代表取締役CCO）

「地域企業と一緒に挑戦していく。一緒に（挑戦）しながら、ともに成長していきたいという風に思っています」



今後、両社は取り組みを岡山から全国に広げていきたいとしています。