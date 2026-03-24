＜義母、終わりにしない？＞「少し我慢すればいい嫁と思われるよ」っていつの時代？ほぼ脅しでは…
義実家との関係で、理不尽な言葉を掛けられた経験があるママもいるのではないでしょうか。今回の投稿は、「いい嫁」という言葉に強い違和感を覚えたママの疑問からはじまりました。その声に、共感と本音が寄せられています。
『「少し我慢すればいい嫁だと思われるのだよ？」って、あたかも嫁側にもメリットがあるような言い方。でも実際はメリットなんてないよね。少しの我慢を積み重ねてくれる“いい嫁”がいないと困るのは義実家なのに。なぜ双方にメリットがあると言い切れるのか不明』
「いい嫁」でいるメリットはある？
まずあったのは、「まったくないわけではない」という冷静な声です。
『義実家にいい嫁しているメリットは、夫婦仲が悪くならないことだと思う』
『周囲に“いい嫁”と思われていた方が得な場面はある。何かあったとき、周りが味方してくれるから』
『承認欲求が満たされる、という意味ではメリットかもしれない』
ただし、これらはあくまで“外側の評価”であり、ママ本人の心の負担が軽くなるわけではないという前提付きでした。その評価が続くほど、多くを求められるかもしれません。期待に応え続けるうちに、本音を飲み込み、疲弊してしまうケースも少なくないようです。
「少しの我慢」は本当に少しか
否定的な意見であったのは、「その我慢はけっして少しではない」という指摘です。
『その少しの我慢が積み重なって、ストレスになるとわからない人は想像力がなさすぎる』
『旦那に、「同居するよりマシでしょ、年に数回だけだから我慢してよ」って言われた。干渉の度合いが強くて我慢ならなかったよ』
職場の人間関係なら距離を置けても、義実家はそうもいきません。生活や育児にまで踏み込んでくることに苦しんだママもいました。「少しだから」と片付けられがちな我慢ほど、心をすり減らしてしまうのではないでしょうか。限界を迎える前に、自分の感じたツラさを正直に認め、線を引く勇気も大切なのかもしれません。
我慢する必要は本当にある？
そもそも、なぜ我慢しなければならないのか。そんな根本的な疑問も多く出ました。「いい嫁」でないと女性が困る時代の幻影なのかもしれません。
『今の時代、義実家で理不尽に扱われてまで我慢する理由は嫁側に何もない』
『別の家庭として距離感を守れば、我慢しなくてもいい関係になるはず』
『そんなにも人の目が気になる？ やるべきことをキチンとやっていればいい。いい嫁だ！ と言われるために嫁いできたのではない』
いい嫁を演じるメリットがないとママたち。なかには、「我慢していい嫁を演じて、自分の心や体が悪くなるなら、逃げた方がいい」や「遺産目的でなければただ消耗するだけ」と、かなり辛辣な声も見られました。
限界を迎えたママたちの決断
我慢を続けた末、関係を断つ選択をしたママの体験談も印象的でした。
『これには「いい嫁だと思われなかったら、孫もかわいがってもらえないからな」という脅しも入っている。その「子ども」もいじめられて、「別にあんたらに好かれなくても死にゃしないんで」とキレた』
『「息子の性格をわかって結婚したのだから、あなたが大人にならなくちゃ」と言われた。「では、お返しするしかないです」と言い返したら、その日から態度が変わったよ』
我慢して頑張っても、結局都合よく扱われただけだったと考え込む可能性があります。そこで思い切り言い返したことで、義両親の態度が一変したケースがありました。早々に良い顔を終わらせた方が、実はお互いにとって都合がいいのかもしれません。
「お互い様」で成り立つ関係かどうか
一方で、我慢そのものを否定するわけではないという声もありました。どちらか一方が我慢するという不平等な関係なら、破綻も致し方ないのでしょう。
『義両親も旦那も、嫁に気遣ってくれる関係なら話は別』
『嫁姑だけじゃなくて、「少しの我慢」は人間関係すべてにあると思うよ。ただそれが「お互いに」あるかどうかだよね』
義実家との関係以前に、夫婦でお互いの実家への価値観をすり合わせられるかが重要だと考えるママもいました。最高なのは、他人の評価よりも夫婦がお互いに、いい結婚ができたと思い合うことなのではないでしょうか。
「いい嫁」という言葉は、便利なようでいて、ときに人を縛る言葉でもあります。我慢の先に何が残るのか、それは本当にママの望む関係なのか……一度立ち止まって考えてみることは、けっしてわがままではありません。お互いに気遣いがあり、ムリのない距離感で付き合えること。それこそが、これからの時代に求められる“家族の形”なのかもしれません。