山本龍之介が大会連覇 金城桃音は初出場V【第4回 比嘉一貴invitationジュニア】
26日、沖縄県のかねひで喜瀬カントリークラブで「第4回 比嘉一貴invitationalジュニアゴルフカップ」が開催された。
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ジュニアは男子12人、女子17人が出場。プロでは比嘉一貴、堀川未来夢、生源寺龍憲、照屋佑唯智が参加した。男子の部は山本龍之介が1オーバーで優勝し、大会2連覇を達成。女子の部は初出場の金城桃音（きんじょう・もね）が2アンダーで制した。この優勝により、山本はACNツアー「i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘」の本戦出場権を獲得。金城はレギュラーツアー「宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント」のマンデートーナメント出場権を手にした。沖縄でのジュニア大会開催について、比嘉はその意義をこう語る。「沖縄県には男子プロのトーナメントがなく、ジュニアがプロのプレーを見る機会が少ない。この大会がひとつのきっかけになってくれたらうれしい」。さらに「学生のうちにいろんなことに挑戦してほしい。それがプロになってからも活きるし、メンタル面でもプラスになる」とエールを送った。ゲストとして参加した堀川も、ジュニアの姿に刺激を受けた一人。「すごくダイナミックで、自分もこんな時期があったなと懐かしくなった。自分の時代にもこういうイベントがあればよかった」と話した。【優勝者コメント】■男子の部優勝：山本龍之介「去年から色々な大会に出て経験を積んだので、去年よりは実力が上がっていて、今回は1アンダーで上がれて良かったです。また試合が続くので、流れがいいかなと思います」（今後どのようなゴルファーになりたいか）「みんなが憧れる選手になりたいです」■女子の部優勝：金城桃音「最初は緊張しましたが、前半終わってから緊張もほぐれて、後半からも伸ばせたので良かったし、楽しかったです」（今後どのようなゴルファーになりたいか）「世界で戦える選手になりたいです」
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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