左ヒジが引ける“情けないフォロー”を卒業！ ビッグフォローを作れる『ノーテークバックドリル』がオススメ
「フォローが小さい」と指摘されたことはないだろうか。左ヒジが引けて、いかにも"情けないフォロー"になってしまう??そんな悩みを抱えるゴルファーは多い。かつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏は、ビッグフォローを体に覚え込ませる『ノーテークバックドリル』を強くすすめる。
わかりやすい！『ノーテークバックドリル』を漫画で解説
「切り返しは下半身から始めることが肝要です」と宮里コーチは語る。上体が先に動いてしまうと、どうしても左ヒジが逃げ、フォローが小さくなる。まず下半身主導のリズムを体に刻むことが、ビッグフォロー習得への第一歩になる。ドリルの手順はシンプルだ。テークバックをせず、そのままインパクトからフォローへと振り抜く。上体から「巻き戻す」のではなく、下半身が先行して体全体が螺旋状に回転していくイメージを持つことがポイントになる。「トップの位置で手首の角度と腰の高さをしっかり整えて、そこから上体を巻き戻していく。その順番が大切です」と宮里コーチ。ノーテークバックで繰り返すことで、余計な動きが排除され、自然とフォローが大きくなっていく。まずは練習場で5球、テークバックなしで振り抜く感覚を試してみてほしい。"情けないフォロー"からの卒業は、思ったより早く訪れるはずだ。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
【診断】手のヒラを擦る？ 目を閉じてその場で足踏み？ 新感覚の理論で自分に合ったアドレスを見つけよう！
あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！
「インから下ろしたい」のに「インに上げちゃダメ」なの!? この謎が解ければ、ちゃんと球がつかまる
ロブショットはしっかり振らないとダメなのに、飛び過ぎが怖くて緩む……上手い人がよく言う『飛ばない構え』とは？
わかりやすい！『ノーテークバックドリル』を漫画で解説
「切り返しは下半身から始めることが肝要です」と宮里コーチは語る。上体が先に動いてしまうと、どうしても左ヒジが逃げ、フォローが小さくなる。まず下半身主導のリズムを体に刻むことが、ビッグフォロー習得への第一歩になる。ドリルの手順はシンプルだ。テークバックをせず、そのままインパクトからフォローへと振り抜く。上体から「巻き戻す」のではなく、下半身が先行して体全体が螺旋状に回転していくイメージを持つことがポイントになる。「トップの位置で手首の角度と腰の高さをしっかり整えて、そこから上体を巻き戻していく。その順番が大切です」と宮里コーチ。ノーテークバックで繰り返すことで、余計な動きが排除され、自然とフォローが大きくなっていく。まずは練習場で5球、テークバックなしで振り抜く感覚を試してみてほしい。"情けないフォロー"からの卒業は、思ったより早く訪れるはずだ。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【2025秋】7番アイアンの飛距離、44モデルを全公開《打球音付き》／禁断のロボット試打
【診断】手のヒラを擦る？ 目を閉じてその場で足踏み？ 新感覚の理論で自分に合ったアドレスを見つけよう！
あなたの飛距離は何ヤード？ 3ステップで分かる「飛ばしのポテンシャル」診断！
「インから下ろしたい」のに「インに上げちゃダメ」なの!? この謎が解ければ、ちゃんと球がつかまる
ロブショットはしっかり振らないとダメなのに、飛び過ぎが怖くて緩む……上手い人がよく言う『飛ばない構え』とは？