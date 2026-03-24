お笑いトリオ「トンツカタン」が24日、YouTubeチャンネルを更新。解散を発表した。

3人はそろって動画に出演し、「たくさん話し合いました。日によっては、8時間話したんですけどね。たっぷり話したんです。たくさんの話し合いを経て、トンツカタン、解散という結論に至りました」と説明した。さらに「仲が悪くなったわけではない。だから共演とかあってもいいわけですから。いろいろ考えて、考えてです」と補足した。

今後については詳細を明かさなかったものの、それぞれが芸人としての活動を継続するとした。

トンツカタンは、ボケ担当のお抹茶、櫻田佑、ツッコミの森本晋太郎によるトリオ。3人ともプロダクション人力舎が運営する養成所の同期で、2012年に結成した。2016年には第7回お笑いハーベスト大賞で優勝を果たした。

M-1グランプリは21年、23、24年の準々決勝が最高。キングオブコントでは、2016年に準決勝進出を果たした。また、今月21日に行われたピン芸日本一決定戦「R-1グランプリ2026」では、お抹茶が決勝に進出していた。