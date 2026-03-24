鹿児島県内で感染者が増えつつある「はしか」。きょう24日も鹿児島市で2人の感染確認が発表されました。

専門家は、予防にはワクチン接種が最も有効と話します。

県内で今月6日、今年初めての感染者が確認された「はしか」。

今年、県内では24日までに22人の感染が確認され、2008年以来、18年ぶりに20人を超えました。全国でも今年これまでに139人の感染がわかっていて、去年の同じ時期の4倍以上となっています。

インバウンドの増加が感染拡大の背景にある

（鹿児島大学 名誉教授・西順一郎さん）「今きっかけは外からの持ち込み、日本で免疫がない人に広がる」

インバウンドの増加が感染拡大の背景にあると話す、鹿児島大学名誉教授の西順一郎さんです。

「感染力が感染症の中で、最もずばぬけて高い」

（鹿児島大学 名誉教授・西順一郎さん）「感染力が感染症の中で、最もずばぬけて高い。マスクをつけていても感染する」

例えば、一般的に▼インフルエンザは感染者1人に対し周囲の1人から2人にうつると言われていますが、▼新型コロナは2人から3人、▼一方、「はしか」は15人ほどと感染力が非常に強い感染症です。

「はしか」に感染すると発熱やせき、目の充血といった風邪のような症状

「はしか」に感染するとおよそ10日間の潜伏期間のあと、発熱やせき、目の充血といった風邪のような症状があらわれます。

（鹿児島大学 名誉教授・西順一郎さん）「（風邪の症状のあと）発疹が出て、さらに高い熱が3日ほど出る、全部で1週間くらい症状が続くので非常にきつい病気。1000人に1人死亡する怖い病気」

予防に効果的なのは、ワクチン接種しかない

肺炎などの合併症で死亡する可能性もある「はしか」。予防に効果的なのは、ワクチン接種しかないと言います。

（鹿児島大学 名誉教授・西順一郎さん）「（多くの人が）ワクチンをうち免疫をもっているから大流行にはならない。免疫を持っていない人の間で広がる。全く免疫がないと死亡率が上がる病気。ワクチンで防ぐしかない」

「ワクチンの接種歴を確認し、うけたことがない人やはしかにかかったことがない人はワクチンの接種を検討してほしい」

注意が必要ですね。「はしか」の予防接種についてあらためて確認です。

国によりますとはしかワクチンの定期予防接種は、1978年から始まりました。接種した回数は世代によって違います。

▼1972年9月30日以前に生まれた人はワクチンを受けていない可能性が高く、▼1972年10月から1990年4月1日生まれであれば1回、▼それ以降は2回接種している人が一般的となっています。

西名誉教授は、「ワクチンの接種歴を確認し、うけたことがない人やはしかにかかったことがない人はワクチンの接種を検討してほしい」と呼びかけています。

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