鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不適正表示していた問題です。水迫社長は24日、鹿屋市役所を訪れ、市長に謝罪しました。

鹿屋市役所を訪れたのは、水迫畜産の水迫政治社長です。ふるさと納税の提供事業者とともに鹿屋市の郷原市長と面会しました。

面会は非公開で10分ほど行われ、鹿屋市によりますと、水迫社長が市長に謝罪しただけで、今後の補償などの話し合いはなかったということです。

面会が終わり、水迫社長は報道陣からの問いかけに…

（水迫畜産・水迫政治社長）「いまは、みなさんに迷惑をかけて謝罪をしているところ」

Q同業者や畜産会社へは？

（水迫畜産・水迫政治社長）「……（無言でエレベーターへ）」

屋外での問いかけに…

（水迫畜産・水迫政治社長）「みなさんに『ごめんなさい』とお詫びしているところ」

Q会見はいつ？

（水迫畜産・水迫政治社長）「まだわからない」

Q会見をする意思はある？

（水迫畜産の関係者）「取りまとめてから話をします」

水迫社長は会見など説明の場をいつ開くかなど、具体的なことは明言しませんでした。

影響が広がる牛肉の不適正表示問題。鹿屋市と枕崎市は24日、調査結果をまとめ、県に提出しました。

▼鹿屋市の寄付件数は2248件で、寄付額は4820万円。

▼枕崎市は1万3261件、寄付額は3億4300万円あまりで、現在わかっている自治体の中で最も多い金額です。

水迫畜産の牛肉をふるさと納税の返礼品としていたのは、南九州市、指宿市、鹿児島市、姶良市、鹿屋市、枕崎市、垂水市、伊仙町の8つの自治体で、これまでに分かっているだけで、あわせて4万7406件・寄付額は7億4753万円で、今後、増える可能性もあります。

鹿児島市の下鶴市長は24日の定例記者会見で…

（下鶴市長）「寄付いただいた方々の信頼を損ねるものであり、甚だ遺憾に思っている。（事業者に対し）まずは影響を受ける寄付者の範囲確定への協力、そして代替品の発送などを含めた誠意ある対応を求めている」

鹿児島市は問題発覚後、発送を見合わせている返礼品が2430件・2830万円分あることを明らかにしました。

すでに返礼品を受け取った人には水迫畜産から代替品を提供し、発送を見合わせている分については鹿児島市が代替品を案内するなど、個別に対応するとしています。

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