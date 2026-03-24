政府はきょう24日、来月から志布志国家石油備蓄基地で原油の放出を始める見込みであることを明らかにしました。石油不足が懸念される中、志布志の備蓄基地を取材しました。

（記者）「日本には10か所、国家石油備蓄基地がありますが、そのうち鹿児島には志布志と串木野、2つの基地があります。きょう私が来ているこちらは、志布志国家備蓄基地です。こちらのタンクに原油が入っています」

志布志湾にある国家石油備蓄基地。現在43基の原油タンクがあり、容量はあわせておよそ500万キロリットルです。

志布志国家石油備蓄基地の原油タンクは、直径およそ80メートル、高さおよそ20メートルで、大型旅客機がまるごと入る大きさです。

（志布志国家石油備蓄基地事務所・栗田賢児所長）「日頃から私たちは国と密に連絡をとっていて、いつでも放出できる体制を整えている」

国による石油備蓄制度が始まったきっかけは、第4次中東戦争が引き起こした“オイルショック”です。石油製品が高騰し、トイレットペーパーなどの買いだめ騒動も起きました。

この教訓から石油の備蓄制度は1978年に始まり、志布志の基地は1993年12月に完成しました。

（記者）「こちらから見て左側に原油を積んだタンカーがつくということです」

（志布志国家石油備蓄基地事務所・栗田賢児所長）「あのシーバース（係留施設）から陸上は1.7キロの配管でつながっている。実際タンカーが接岸したときには、海底配管を使って原油の受け払いを行なう。ここの原油を日本各地にある製油所に持って行って精製することによって、皆さんの手元に製品として届く」

政府はきょう24日、石油の国家備蓄について、あさって26日から全国の基地で順次、放出を始めると発表。志布志でも来月には放出が行われる見込みです。

エネルギー供給の最後の砦と呼ばれる国家備蓄基地。中東情勢の先行きが見えない中、今後の基地の役割が注目されます。

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