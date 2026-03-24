鹿児島県内のほとんどの公立小学校で24日卒業式があり、1万4036人が学び舎を後にしました。

鹿児島市の明和小学校では6年生54人が卒業の日を迎えました。式では松久保鉄也校長が「大きく強く、高く羽ばたくことを願います」とエールを贈りました。

「私たちは新しい未来へ踏み出そうとしています。この6年間は忘れられない思い出ばかりで一生の宝物です」

卒業生は先生や保護者への感謝の気持ちを言葉と歌で伝えました。

（娘）「ここまで育ててくれてありがとう」

（母）「このまま、人の気持ちがわかる優しい子に育ってほしい」

「中学校が別々になるから悲しいけど、（みんなと）遊びます」

「明和小学校最高～！」

閉校が決まっている霧島市の佐々木小学校

一方、こちらはこの春、閉校が決まっている霧島市の佐々木小学校。

最後の卒業生となった池島絆月さんです。在校生の2人や家族、地域の人たちに見守られ卒業証書を受け取りました。

（池島絆月さん）「別れはつらいけれど果てしなく夢が広がる。未来へ羽ばたきます」

（池島絆月さん）「初めは人数が少ない学校でやっていけるか不安はあったが、いま振り返るとすごく楽しく充実していました」

県教育委員会によりますと今年、県内の公立小学校では1万4036人が卒業しました。

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