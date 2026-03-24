欧州株　高安まちまち、米株先物は前日上昇から小反落
東京時間19:46現在
英ＦＴＳＥ100　 9899.14（+4.99　+0.05%）
独ＤＡＸ　　22625.21（-28.65　-0.13%）
仏ＣＡＣ40　 7716.86（-9.34　-0.12%）
スイスＳＭＩ　 12417.74（+28.06　+0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:46現在
ダウ平均先物JUN 26月限　46433.00（-89.00　-0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6624.75（-10.00　-0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　24385.75（-22.50　-0.09%）