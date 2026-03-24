欧州株 高安まちまち、米株先物は前日上昇から小反落
欧州株 高安まちまち、米株先物は前日上昇から小反落
東京時間19:46現在
英ＦＴＳＥ100 9899.14（+4.99 +0.05%）
独ＤＡＸ 22625.21（-28.65 -0.13%）
仏ＣＡＣ40 7716.86（-9.34 -0.12%）
スイスＳＭＩ 12417.74（+28.06 +0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:46現在
ダウ平均先物JUN 26月限 46433.00（-89.00 -0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6624.75（-10.00 -0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24385.75（-22.50 -0.09%）
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独ＤＡＸ 22625.21（-28.65 -0.13%）
仏ＣＡＣ40 7716.86（-9.34 -0.12%）
スイスＳＭＩ 12417.74（+28.06 +0.23%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 46433.00（-89.00 -0.19%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6624.75（-10.00 -0.15%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24385.75（-22.50 -0.09%）