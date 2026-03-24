若い世代に選挙に行く大切さを知ってもらおうと山形県東根市にある高校で選挙について学び実際に投票を体験する出前授業が行われました。



東根市にある東桜学館高校で開かれた「選挙啓発出前講座」には間もなく18歳を迎える2年生およそ170人が参加しました。東根市の選挙管理委員会が講師を務めプラスチック製で折り曲げてもすぐに開く特性があるといった投票用紙の特徴や選挙当日に投票に行けなくても公示・告示日の翌日から投票日前日までは期日前投票ができることなどを説明しました。

その後、模擬選挙が行われ、4人の候補者がそれぞれの公約を述べるのを生徒たちは真剣な表情で聞いていました。





候補者の公約「私は所得税と消費税を減税し法人税を増税します」そして実際の選挙で使用している記載台や投票箱を使用し、一票を投じていました。生徒「自分の未来関わっていく社会の今後を決めるために重要なことだと実感したのでぜひ選挙に行きたいなと思いました」「4月から18歳になる身なので（選挙に）行って国民のひとりの意見として政治に意見を反映させられたら」東根市選挙管理委員会・本間和史事務局長「選挙は面倒なことではないと思っていただいて将来有権者になったときに実際に投票行動に結びつけてもらいたいと期待している」東根市では若い人の選挙への関心を高めてもらおうと選挙を公正適正に行えるよう投票所で確認する「投票立会人」に18歳以上の高校生や大学生を募集しているということです。