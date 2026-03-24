巨人の１軍首脳陣、選手が２４日、都内のホテルで行われた「２０２６ 読売巨人軍激励会」に出席した。

激励会の冒頭では山口寿一オーナーがあいさつ。オープン戦について振り返り「監督が掲げた機動力を使って点を取って堅い守りで接戦をものにする新しいチームのスタイルが整いつつあります」と語った。さらに「新しいチームをつくることは育成と勝利の両立を目指すことです。これは難しいことですが、楽しみなことでもあります。ただ監督は大変だと思います。ですので、ファンの皆さんはこの目標に正面から挑んでチームを率いていく阿部監督に温かい応援をお願いしたいと思っています」とファンへ呼びかけた。

チームは昨季リーグ３位でＶ逸。今年は２年ぶりリーグ優勝、１４年ぶり日本一を目指すシーズンとなる。また今年はうま年であり「ジャイアンツはうま年は縁起がいいんですね。うま年は過去７度ありまして、そのうちリーグ優勝は５回、うま年の勝率は７割です。今年は丙午（ひのえうま）ですけど、前回の６０年前、１９６６年はリーグ優勝して日本一でした。丙午は新しい挑戦に適した年、変化と発展の年とも言われます。自信を持って取り組めば大きな成果をつかめる年とも言われています」と縁起のよさを明かした。ただ、「とはいえ縁起だけでは勝てませんので、応援が必要であります」と変わらぬ声援を重ねて呼びかけた。