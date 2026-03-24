2021年に同僚の女性にわいせつな行為をしたとして書類送検されて不起訴になり、県教育委員会からは停職処分を受けた男性教諭が、この春の人事異動で高校の教育現場に復帰することが、KNBの取材でわかりました。



この男性教諭は、県立高校の教諭だった2021年に、同僚と県内の宿泊施設を利用した際、同僚の女性が入浴していた浴場に侵入し、女性に抱きついて体を触るなどわいせつな行為をしたとして書類送検されました。





県教育委員会は2023年にこの教諭を停職6か月の処分とし、教諭は高校の現場から離れました。その後、検察はこの教諭を不起訴としていました。KNBの取材ではきのう発表された人事異動で、この教諭が来月から県立高校の現場に復帰することがわかりました。停職処分が発表された時の会見では。数家キャスター「強制わいせつ事件を起こして容疑者となった教師が再び教壇に立つのは、保護者にとって深刻な問題だと思うんですが」県教育委員会教職員課（当時）板倉由美子課長「将来のことを今確定的に申し上げることはできない」県教育委員会は取材に対し「個別の事案についてコメントはできない」としています。県教委は教職員の懲戒について「児童や生徒にわいせつな行為をした場合には免職とする」という指針を定めています。一方で、それ以外の人へのわいせつ行為については明確な規定はなく、総合的に判断するとしています。当時被害にあった女性はKNBの取材に対し「現場復帰は生徒の安全な教育環境の保全という意味でもあってはならないことであり、到底容認できるものではない」とコメントしています。