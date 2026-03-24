厳しい経営が続く富山地方鉄道のうち、富山市と新川地域を結ぶ本線の今後のあり方について、沿線自治体や地鉄が意見を交わす会合がさきほど午後6時から滑川市役所で開かれています。

今回は、あいの風とやま鉄道と並行して走っている滑川と新魚津の間の扱いについて議論が行われています。



こちらは今、滑川市役所で開かれている地鉄本線についての会合の様子です。

滑川市など沿線4つの市と町のトップに加え新田知事と地鉄の中田邦彦社長が出席しています。





会合では、あいの風とやま鉄道との並行区間である滑川ー新魚津間の今後について、想定される3つの案の営業収支の試算などを県が示しています。3つの案は、滑川ー新魚津間をこれまで通り運行を続ける案、営業運転はせず列車の回送区間として線路を残す案、そして線路を廃止する案です。きょう県が示した最終報告では、10年後の営業収支はいずれの案も赤字となる見込みです。赤字額は現状維持の案が8億8000万円で最も多く、線路を廃止する案が7億4000万円で最も少なくなっています。また、今後10年間の鉄道施設維持管理などの費用は、現状維持の案が135億9000万円で最も少なく、線路を廃止する案では新魚津ー宇奈月温泉間が独立した路線となることに伴う車両基地の新設などで最大180億円あまりと最も多くなっています。一方、並行区間であいの風鉄道に同じホームで乗り換えるには、少なくとも204億円あまりの初期投資が必要としています。あいの風鉄道の車両が富山地鉄に乗り入れる場合はさらに6億円以上の費用が必要になるとしています。会合では、この報告を基にこのあと午後7時ごろまで意見を交わす予定です。意見の内容などはあすのエブリイで詳しくお伝えします。