【週刊FLASH 4月7日号】 3月24日発売 価格：550円

3月24日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

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光文社は、「週刊FLASH 4月7日号」を本日3月24日に発売した。価格は550円。

表紙と巻頭グラビアには、グラビアで圧倒的な存在感と世界観を見せ続ける、あまつまりなさんが登場。写真集に入りきれなかったというアザーカットが掲載される。

また、ミス中央2022グランプリに輝き注目を集め、現在は女優・モデルとして活動する加藤愛梨さんは水着グラビアを披露。「制コレ22」でグランプリを受賞している蓬莱舞さんは2nd写真集の未公開カットを独占先行公開している。

そのほか、五木ゆうりさんは雑誌初グラビアに挑戦。プロ雀士・成海有紗さんのアンコールグラビアや、「My_Stage」の浜辺ゆりなさんの初グラビアのアザーカットも掲載される。

【あまつまりなさん】

あまつまりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

【加藤愛梨さん】

加藤愛梨(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

FLASHデジタル写真集「君といた春のこと」加藤愛梨(C)光文社/週刊FLASH 写真◎岡本武志

【蓬莱舞さん】

蓬莱舞(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

【五木ゆうりさん】

五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

FLASHデジタル写真集「となりの彼女」五木ゆうり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

【成海有紗さん】

成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

FLASHデジタル写真集「魅惑の雀士」成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

FLASHデジタル写真集「三倍満ボディ、再び。」成海有紗(C)光文社/週刊FLASH 写真◎幸田昌之

【浜辺ゆりなさん】

浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集「冬の天使」浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

FLASHデジタル写真集「天使の素顔」浜辺ゆりな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑