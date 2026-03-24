ペイサーズがオールスターブレイク後に初勝利…マジック戦を制して16連敗から脱出

3月24日（現地時間23日、日付は以下同）。インディアナ・ペイサーズは、敵地キア・センターへ乗り込んでオーランド・マジックと対戦した。

アウェーのペイサーズは、試合の大部分でリードを保持し、第4クォーター残り3分36秒で12点差をつける。ところが、マジックの追い上げに遭い、残り28.9秒にパオロ・バンケロのフリースロー2本が決まって2点差に詰め寄られる。

タイムアウト後、ペイサーズはパスカル・シアカムへ託すもターンアラウンドジャンパーが決まらず。するとマジックは、バンケロがドライブから同点へ持ち込むべくレイアップを狙うも、シアカムが背後からブロックショットで仕留めて阻止し、128－126でペイサーズに軍配が上がった。

2月20日のワシントン・ウィザーズ戦から、フランチャイズ史上ワーストの16連敗を喫していたペイサーズは、オールスターブレイク後に初勝利。シアカムが37得点6リバウンド2スティール2ブロック、ジャレス・ウォーカーが20得点5リバウンド、アーロン・ニスミスが19得点、アンドリュー・ネムハードが13得点7リバウンド14アシスト、TJ・マッコネルが13得点6アシスト2スティールをマーク。

敗れたマジックでは、バンケロがゲームハイの39得点に4リバウンド6アシスト、トリスタン・ダ・シルバが21得点5アシスト2スティール、デズモンド・ベインが17得点6リバウンド7アシスト、ウェンデル・カーターJr.が17得点5リバウンド、ジェット・ハワードが10得点を残した。

だがこれで今シーズンワーストの5連敗。マジックは22日のロサンゼルス・レイカーズ戦（104－105）に続いて、2試合連続で1ポゼッション差の惜敗となった。

この試合を終えて、ペイサーズはイースタン・カンファレンス最下位の16勝56敗、マジックがイースト8位の38勝33敗を残している。

【動画】ペイサーズ対マジック戦のハイライト





