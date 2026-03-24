茅台がペット市場に進出、昆虫タンパク入りペットフード生産―中国

中国の著名な白酒メーカー茅台グループ傘下の子会社、茅台循環経済産業投資開発は、醤香型白酒（上品でまろやかな香りが特徴の白酒）の酒かすを原料としたアメリカミズアブによる昆虫転換実験プロジェクトの試運転を全面的に開始すると同時に、高級な昆虫タンパクを用いたペットフードの開発も進めていると発表しました。このニュースは業界から大きな注目を集め、「茅台がペット市場に進出」との話題がソーシャルメディアで熱く議論されています。ネットユーザーは、「うちの犬の方が私より先に茅台を食べることになる」と冗談を言い、ペットの飼い主は、茅台が生産する「醤香型昆虫フード」の独特な風味に期待しています。

このプロジェクトは、茅台循環経済産業投資開発と、江蘇省常州市を拠点とする環境インフラ企業の常州維爾利農業科技発展（Welle Groupの子会社）が共同で投資・建設し、「醸造生産―酒かすの転化―タンパク質生産―有機栽培」の新たな循環を実現することを目的としています。設計上は、1日当たり5トンの高品質な酒かすを処理することで、アメリカミズアブ0.9トンとその排せつ物による有機肥料原料2トンを生産できます。

アメリカミズアブは豊富なタンパク質、粗脂肪、天然抗菌物質、キチン、ミネラルなどの栄養成分を含んでおり、その幼虫をタンパク源として飼料に利用することで、水産動物、家禽（かきん）、豚などの飼料の品質と栄養成分を全般的に向上させ、飼育動物の健康レベルを高めることができます。さらに、昆虫生産は飼料転換率が高く、温室効果ガスの排出量は従来の畜産業よりもはるかに少なく、土地や水の使用量もごくわずかです。

しかし業界関係者も指摘するように、昆虫タンパク質を原料としたペットフードは新興製品であるため、ペット個体ごとの耐性の相違による副作用が時々発生しているとのことです。（提供/CGTN Japanese）