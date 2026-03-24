3月24日までに、女優の篠原涼子が自身のInstagramを更新。貴重なオフショットを公開し、ファンがざわついている。

篠原は、《今日も無事に撮影終了。いい時間をありがとうございました》と投稿し、現在放送中で主演を務めるドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』（日本テレビ系）と思しき撮影の終了を報告。《またこの現場に戻ってきたいなって思える1日でした》と、充実した撮影についての心境を綴った。そんな投稿でファンから最も注目されていたのは、添えられていた写真に写る篠原の姿だった。

「写真には、撮影が終了した篠原さんがメイクを落とす姿が写っていました。デニムにベージュのトップスを合わせ、長い髪をまとめたラフなスタイルを披露した篠原さん。そんな彼女の顔はすっぴんでした。横顔ではあるものの、ベテラン女優の貴重なオフショットとなりました」（芸能プロ関係者）

赤裸々に公開したすっぴん姿。その姿にファンも反応し、Xには彼女の美貌に驚く声が出ている。

《この写真見る限り恐ろしく綺麗だと思う》

《大人の魅力ってこういうことだと思う》

《いつまでも綺麗すぎてもしかして魔女かなんかか？って思ってる》

現在52歳の篠原だが、すっぴんでもその年齢を感じさせない姿に、ファンは歓喜した。篠原のスキンケアのこだわりは、これまでにも明かしていたことがあると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「2023年8月、ヘア＆メイクアップアーティストの小田切ヒロさんのYouTubeチャンネルに篠原さんがゲスト出演。美しい肌を保つスキンケアとして、摩擦を少なくして、洗顔後は使い捨てタオルを使うなどのこだわりを告白。保湿することもルーティン化して毎日やり続けていることを明かしていました」

美貌の背景には、忙しい中でも日々積み重ねてきたスキンケアが生きているという篠原。そんな彼女は仕事だけではなく、プライベートでもある意味忙しい日々を送っていると前出の芸能プロ関係者はこう振り返った。

「2024年には、長男の市村優汰さんがハロウィン前日に訪れた東京・港区内のコンビニエンスストアで、仮装した状態で女性の身体を触るなどして警察トラブルになっていました。さらに2026年2月には、彼が所属していた大手事務所を退所していたことが発覚しました。

ここ数年、優汰さんをめぐる騒動が後を絶たず、篠原さんも気が気ではないはず。そんななか、美貌をキープするのはプロ根性と言っても過言ではないですね」

メイクオフする瞬間はホッと心が落ち着く束の間の時間なのかもしれない。