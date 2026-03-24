◇プロボクシング日本＆WBOアジア・パシフィック（AP）ウエルター級タイトルマッチ10回戦 セムジュ・デビッド《引き分け》浦嶋 将之（2026年3月24日 東京・後楽園ホール）

日本＆WBO―APウエルター級王者セムジュ・デビッド（33＝中日）が日本同級1位、WBO―A同級7位の浦嶋将之（29＝角海老宝石）と引き分け日本王座4度目、WBO―AP王座の初防衛に成功した。

序盤、主導権を握ったのは浦嶋。2回に左フックをクリーンヒットさせ、5回に強烈な左フックを再三ヒットさせるなどペースを掌握した。ただプレッシャーを強めるデビッドの圧力に徐々に後退。ジャッジ1人が97―93で浦嶋を支持したが、残り2者が95―95。終盤に巻き返し、薄氷のドロー防衛となったデビッド。リング上ではベルトを高々と掲げたが、笑顔はなかった。

デビッドは2021年東京五輪にウガンダ代表として出場し、ミドル級で8強入り。中日ジムで20年以上、トレーナーを務めているイヌ・ジョフレ・ジェフ氏の勧めで23年9月に来日し、名古屋の栄にあるジム近くに住んで同ジムでの練習を重ねてきた。浦嶋戦の前日には「勝てば次はWBC王座を狙いたい」とWBC世界同級王者ライアン・ガルシア（27＝米国）戦を目指していることを明かしていた。

タイトル初挑戦となった浦嶋はうまく試合を進めたが、終盤にスタミナ切れ。2冠奪取へ、あと一歩及ばなかった。