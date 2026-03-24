「それ可愛い♡」→【niko and ...】なんです！ 40・50代が履きたい♡「おしゃれスニーカー」

ブーツを履き替えて、スニーカーが主役になる季節が到来。これから新しく買い足すなら【niko and ...（ニコアンド）】の「おしゃれスニーカー」がおすすめです。アッパーベルトが抜け感を演出するスニーカーや、スエード風素材を使用したクラシカルなデザインのスニーカーなど、ミドル世代に似合う大人可愛いスニーカーをご紹介します。

ベルト使いが抜け感を演出するおしゃれスニーカー

【niko and ...】「メッシュベルトスニーカー」\6,990（税込）

異なる素材を組み合わせた、立体感のあるデザインが可愛いスニーカー。素肌が見えるワンストラップデザインが抜け感を演出し、カラーソックスを合わせたコーデも楽しめます。アッパーベルトはベルクロ ＋ ゴム仕様になっており、脱ぎ履き楽ちん。公式オンラインストアによると、「クッション性のある低反発スポンジ入りで、ふかふかの履き心地」とのことで、毎日でも履きたくなりそうです。エッジをプラスできるレオパード柄のほか、ベーシックなブラックとブラウンの3色展開。