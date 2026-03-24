もうすぐ終了！【ミスド】に急げーーーッッ！！ 春を感じる華やかさ♡「最新ドーナツ」

【ミスタードーナツ】に春が到来！ 桜 × いちごを組み合わせた「最新ドーナツ」が賑わいを見せています。華やかで可愛らしいビジュアルが、心ときめくティータイムを楽しませてくれるかも。今回は3月下旬までのもうすぐ終売を迎える、見逃せない最新ドーナツシリーズをご紹介します。

癒されたい時に！「桜もちっとドーナツ 春めくいちごホイップだいふく風」

華やかなピンクコーティングを施した可愛いこちらは、ホイップクリーム大福をイメージしたドーナツなのだとか。公式サイトによると「桜風味のもちっとした生地」がベースで、いちごホイップを忍ばせた贅沢感もたまりません。まろやかなホイップと共に、優しい桜の味わいが感じられて癒されるかも。

赤と白が映える「桜もちっとドーナツ 花やぐいちごみるくカスタード」

こちらは桜風味のもちっとした生地に、カスタードクリームといちごみるくあんをサンド。ミルキーでマイルドな味わいが楽しめそうです。天面にはいちご顆粒をトッピングした、赤と白のコントラストが華やかで可愛いビジュアルに仕上がっています。自分へのご褒美に選ぶのもアリかも。

和風感が強めに楽しめる「桜もちっとドーナツ 咲くいちごみるく」

ピンク × 赤の配色が可愛らしいこちらのドーナツ。桜風味のもちっとした生地に、ストロベリーチョコをコーティングし、天面にいちごみるくあんを絞った華やかさ溢れる一品です。あんが上にのっている分、滑らかな舌触りと和風感があるかも。

シンプルな「桜もちっとドーナツ 春かおるいちご風」

シリーズの中ではシンプルで、生地の風味がしっかりと楽しめそうなこちら。公式サイトによれば「桜風味のもちっとした生地にいちご風味のグレーズをコーティング」しているそうです。筆者も食べたところ、グレーズの甘酸っぱいシャリシャリ感が心地良く感じられました。ぜひティータイムのお供に選んでみて。

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writer：S.Hoshino