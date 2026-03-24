お笑い芸人・関根勤が２４日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新した。

この日は、ガダルカナル・タカ、ラッシャー板前、松尾伴内ら、たけし軍団をゲストに「【怖すぎ】たけし軍団のある意味怖いは本当に怖い人だらけでした！そして若山富三郎ＶＳ柳沢慎吾の話も再び！」と題した動画を公開した。

「ある意味怖い」をテーマにトークを繰り広げる中で、タカは名優・松方弘樹さんとの思い出を述懐。尋常じゃないレベルでお酒が強かったと振り返った。

「映画俳優とかで言うと、松方弘樹さんに可愛がってもらって。松方さん、すごく優しいし、めちゃくちゃ可愛がってくれるから良いんですけども。ある意味怖いなと思ったのが京都に行ったときに。軍団も何人かいたんですけど。（ビート）たけしさんも含めて。松方さんの周りの人もいて。ステーキ屋さんの良い所に連れて行ってくれて。（松方さんが）『みんな！今日は、もう羽目を外して飲んでいいぞ！無礼講だ！』って」と述懐。

つづけて「それぞれ１人に１本ずつ『レミーマルタン（高額ブランデー）…』。ボン！ボンって（配る）。え！１人１本…。いや、一杯ずつなら分かるけど…。１人１本飲まなきゃいけないのかなと思って。あれは本当に怖かったですね…」と話した。

ラッシャーは、お酒が強すぎる松方さんを先に酔い潰すつもりで、４人がかりで松方さんのグラスに高級ブランデーを注ぎ続けたと回想。

「松方さんに４倍飲ませようと。しばらくして潰れたのは４人でした…。勝てなかった…」と松方さんの伝説的な酒豪ぶりを明かしていた。