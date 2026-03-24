気象予報士の平島さんです。

先ほどもお伝えしましたが富山市の松川べりのサクラが咲き始めましたね。



私も毎日気になっていて、きょうは撮影に行ってきました。

きょう午前の松川べりです。まだつぼみが多い状態ですが、よく見てみると…



花が咲いていますね。待ちわびていたやわらかな色合いのソメイヨシノの花ですね。



こちらの木は、松川にかかる華明橋のたもと、富山市役所の前に植えられているものです。





ウエザーニュースでは、松川べりのサクラの開花予想は27日金曜日としていましたね。サクラの開花は、気象台は敷地にある標本木で5輪から6輪以上の花が咲くと発表します。その条件で松川べりのサクラを調べてみました。平島気象予報士「1、2、3、4……10輪以上は咲いていると思います」10輪以上。ということは平島さん。はい。KNBニュースエブリイとしては、松川べりのサクラ、きょう開花です。富山市の公園緑地課は、毎年、松川べりのサクラの開花を記録しています。担当者によると去年は3月28日で、今年は4日早い開花をきょう、確認したということです。「咲いているわ。確かに咲いている」Qサクラ咲くとどんな気分ですか「この歳になるとね、1年1年、花が咲くのが楽しみでさ。こんなうれしいことはないですよ」富山市のきょうの最高気温は12.7度と、ほぼ平年並みでした。あす以降は平年より高くなる見込みで、30日月曜日は5月上旬並みの21度まで上がる予想です。松川べりのサクラはいっそう咲き進みそうですね。そして気象台のサクラの開花発表も、もう間もなくですね。そしてエブリイでは「わたしのサクラ」と題して、みなさんの、とっておきのサクラや思い出のサクラを募集します。お気に入りの場所のサクラや、通勤や通学の途中で見かけるサクラなどの情報を、KNBWEBのページとアプリから入る投稿ボックスにお寄せください。まだ咲いていなくてもそして過去に撮影したものでも大丈夫です。エピソードとともに気軽にお寄せください。