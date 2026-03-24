サクラ咲く春に旅立ちです。

富山大学の卒業式がきょう行われ、2200人あまりが笑顔で門出の日を迎えました。



晴れやかな笑顔でこの日を迎えた若者たち。

卒業・修了するのは9つの学部の学生と大学院生あわせて2245人です。

例年、会場となっている富山市総合体育館が改修工事中のため、今年は富山市の五福キャンパスと高岡テクノドームに会場を分散し、午前と午後の2部制で開かれました。





式では齋藤滋学長が「失敗を恐れず常に挑戦し、行動して、未来を自ら形作ってほしい」と述べました。これに対し、卒業生を代表して医学部医学科のズッカーマンまやさんが「かけがえのない人々とのつながりに感謝し、それぞれの舞台で輝けるようまい進してまいります」と述べました。コロナ禍が長期化していた頃に入学した学生たち。式のあとには学生生活を支えあった仲間や、家族への感謝の言葉が聞かれました。「僕たち体育会硬式野球部の友達なんです。最初はコロナ禍で友達できるか不安だったんですけど、部員たくさんいたんで本当にみんなに感謝しています」「学費面とかひとり暮らしもさせてもらったので、すごくサポートしてくれて感謝しています」この春から社会人として新たなステージへと活躍の場を移します。「看護師に4月からなるので、地域に貢献できるように頑張りたいと思います」