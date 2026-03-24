入院中のパパがリハビリに励む様子を撮影して、1週間会っていない愛犬に見せたら…？愛犬の反応が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で9万8000回再生を突破。「優しい子」「エール送ってる」「胸が熱くなりました」といった声が寄せられています。

【動画：1週間前から入院しているパパ→『リハビリ中の映像』を犬に見せた結果…泣けてくる『愛を感じる反応』】

入院中のパパの映像を見せたら…

YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」に投稿されたのは、マルチーズの「ナナ」くんに入院中のパパさんの姿を見せた時の様子です。パパさんは脳梗塞の後遺症で体が麻痺してしまい、リハビリのために入院しているそう。

パパさんがお家からいなくなって１週間。ナナくんはいつも通りぐっすり眠って元気に過ごしているものの、そろそろパパさんが恋しいはず…。そこでママさんはパパさんのリハビリ中の映像を、パソコンで見せてあげることに。ママさんが「一緒にパパの動画見る？おいで」と声をかけると、ナナくんはトコトコと寄ってきたそうです。

愛犬の反応に感動

ママさんがナナくんを抱っこして座り、さっそく動画を再生。するとナナくんはパソコンにちょこんとお手々を乗せて、じーっと画面を見つめたとか。そしてパパさんの声が聞こえると、「どこにいるの？」と辺りを見回したそう。パパさんを探している姿は、涙が出そうになるほど健気で愛おしいです。

しばらくするとパパさんはここにはいないと理解したようで、探すのをやめたナナくん。その後は画面を食い入るように見つめ続けていて、「頑張れ！」とパパさんを応援しているようだったとか。ナナくんの真剣な表情から、パパさんへの深い愛情を感じます。

きっと愛は届いている

ナナくんは動画を見終わった後もパパさんに思いを馳せているのか、なかなかパソコンの前を離れようとしなかったそう。そしてママさんが「パパ、頑張ってるよ。ナナの写真と動画も毎日送ってるからね」と伝えると、なんとなく満足そうなお顔をしていたとのこと。

きっとパパさんのもとにはナナくんの可愛い写真や動画だけでなく、愛や応援する気持ちもしっかり届いて、リハビリを頑張る力になっていることでしょう。

この投稿には「本当に健気で可愛い」「涙が出てしまいました」「画面を真剣に見つめる姿が愛おしくて愛おしくて」「ナナちゃんの存在が何よりのパワーになるね」といったコメントが寄せられています。

ナナくんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「マルチーズのナナ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。