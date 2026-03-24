去年9月、周南コンビナートの海底で見つかった不発弾があす、水中で爆破処理されます。



きょう（24日）、周南市長を本部長とする現地対策本部が設置されました。



（藤井周南市長）

「不発弾の処理にかかる現地対策本部を出光会館に設置いたします」



現地対策本部は周南市の出光興産 徳山事業所内の出光会館に設置、周南市や県のほか、不発弾の水中爆破処理を行う海上自衛隊呉地方総監部など14機関で構成されています。





きょうの会議では爆破処理のスケジュールや近隣住民の安全を守るための警戒態勢などについて確認しました。不発弾の爆破処理はあす（25日）午前11時ごろに行われる予定です。水中での爆破処理は、海底およそ9メートル付近にある不発弾の近くに爆薬を設置、その爆薬を遠隔操作で発火させて不発弾の爆発を誘発する「電気発火方式」で行われます。（藤井市長）「市民のみなさん漁業の方々、企業のみなさんいろいろな方にご迷惑をおかけしてまいりました。そしてようやく大きな力の足し算でようやく今日の日を迎えることができたと思う。全員で一致団結して安全第一に頑張っていきたい」爆破処理に伴い水柱や大きな音が発生する可能性があり、海域では、航行・停泊禁止などの措置が取られますが近隣住民の避難は予定されていません。