上関町で中国電力が建設計画を進めている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について、柳井市議会はきょう、住民団体から提出されていた計画への反対決議を求める請願を「継続審査」としました。



請願は「上関の中間貯蔵施設を考える周防住民の会」が先月、市議会に提出していたものです。



請願では自治会へのアンケートなどから多数の市民が中間貯蔵施設建設計画に対し反対を示しているとして、議会としても計画に反対の意思表明をすることなどを求めています。





請願について審査した厚生常任委員会では賛成多数で継続審査とすべきとしていました。きょうは、委員長が審査結果について報告、その後、継続審査に賛成、反対の立場から6人の議員が討論しました。（継続審査に反対:長友光子議員）『中間貯蔵はいらないという市民の切実な願いを市民の代表の議員としていま表明する責任があると考える』一方、中間貯蔵施設の建設計画そのものに対しては反対としつつも継続審査を訴える議員も…（継続審査賛成:佐々木久美議員）『現時点では情報提供や議論が十分ではなく、市民理解も深まっているとはいえない状況であり、引き続き検討を行っていく必要があると考える。この意見は本件における建設計画に賛同するものではなく、慎重に検討を行うべき』採決の結果、賛成7、反対7で同数となり、議長判断で請願を継続審査とすべきとしました。（請願を提出した井上重久代表）『率直に残念。もともと今回も前回も市民の声をしっかり聞いた上で 判断してほしいとそれを一貫してお願いしているので。結果的に時間稼ぎの方向にいってしまった議員が残念ながら何人かいるということだと思っています』請願は引き続き、厚生常任委員会で議論されます。