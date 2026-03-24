山口県の地酒やキャラクターグッズも買うことができます。



大手コンビニエンスストア＝ローソンが県庁内にオープンしました。



セレモニーには村岡知事や関係者らが出席し、新店舗のオープンを祝いました。



新たにオープンしたローソン山口県庁店は中四国地方で最も広い店舗で、弁当や総菜、日用品などといった通常のローソンと同様のおよそ3500アイテムを取り揃えるほか、37席のイートインコーナーもあり、県庁の職員や利用者が食事を楽しむことができます。





（小井土記者）「こちらには、山口県のお土産やキャラクターグッズが並んでいます」店内には、山口県の地酒や銘菓、県観光のシンボルマーク＝ふくだるまのグッズも並びます。県庁にはこれまで売店がありましたが、県職員にアンケートをとったところ売店をコンビニ化してほしいといった要望があり、今回のオープンとなりました。（岩城考浩オーナー）「職員さんをはじめお仕事でも観光でも近所の方でも来られる方皆さんが一息つけるまちのホットステーションでありたい」ローソン山口県庁店は午前8時から午後6時まで営業していて、土曜日、日曜日、祝日と年末年始は休業ということです。