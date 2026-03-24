阪神の元外野手で野球評論家の赤星憲広氏（４９）の妻でタレント・徳原恵梨（３８）が、第１子を妊娠したことを報告した。

徳原は２４日、自身のインスタグラムを更新。青天の下咲き誇る桜の花やつぼみのショットなどをアップして「ご報告 いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました。」と報告した。「すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております。『原田伸郎のめざせパーゴルフＩＩＩ』は４月放送分から しばらく代わりの方に入っていただいくため、このタイミングでご報告させていただきました」と明かし、「産後は体調と相談しながら復帰予定ですので、どうかあたたかく見守っていただけましたら幸いです。皆様におかれましてもお身体に気をつけてお過ごしください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、最後に「徳原恵梨」と名前を入れて投稿を締めた。

この投稿には「おめでとうございます！！！」「やったー！！」「おめでとうすぎるうううぅ」「決してご無理なさらずに」「元気に生まれてきますように」「嬉しい」「無事に産まれてくることを願っております」などの声が寄せられている。

徳原はモデルやテレビ番組のＭＣとして活躍しており、２０２２年４月に赤星氏と結婚したことを報告していた。