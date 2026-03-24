秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が２４日、東京・ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＳＴＡＧＥ ＧＡＲＤＥＮで自身２度目の全国ツアー「ＳＨＯＷ―ＷＡ ２ｎｄ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２６“道”」の最終公演を行った。

過去最大規模の会場に約２４００人のファンが集結。フジテレビ系列連続ドラマ「夫婦別姓刑事」（４月１４日開始、火曜・夜９時）の主題歌にも抜てきされたＳＨＯＷ―ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩの２ｎｄシングル「ジューンブライド」（４月２９日発売）やデビュー曲「君の王子様」など全２１曲を披露した。会場を埋め尽くした２４００人の「Ｒｕｂｙ（ルビー・ファンの総称）」を魅了。アンコールでは、５月７日にパシフィコ横浜で大千秋楽公演「ＳＨＯＷ―ＷＡ ２ｎｄＣｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２６“道”―大千穐楽―」の開催もサプライズ発表し、会場を沸かせた。

今月末でレギュラー出演していたフジテレビ系昼のバラエティー番組「ぽかぽか」からの卒業も決まっている。山本佳志は「学校だったのかなという感覚がある。バラエティーでの立ち振る舞いだったり、歌に対して向き合い方も学ぶことが多かった。６人の絆が深まった場所でもありますし、すごく成長させていただいた場所なので、いかに恩返しできるかっていうのがこれからのテーマ」と感謝。青山隼は「４月からが勝負だと思ってます。僕らが本当にどう６人まとまってやっていくかが大事かなと思います」と気合を入れる。

昨年はレコード大賞新人賞に輝くなど勢いは増すばかり。そんな６人の今の目標は、年内での単独日本武道館公演と紅白歌合戦出場。寺田真二郎は「会場が大きくなっても、後ろのお客さんがまた来たいと思えるようなライブを目指している。これからも６人を今まで以上に応援してもらえるとうれしいです」と呼びかけた。