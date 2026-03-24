◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）＝３月２４日、栗東トレセン

アルトラムス（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父イスラボニータ）は、栗東・ＣＷコースで体をほぐした。しっかりとした脚さばきで、元気いっぱいだ。野中調教師は「順調ですよ。少しずつ体力もついてきた感じだね」と優しいまなざしを向けた。

前走のシンザン記念では、後方から外を回って３着。勝ち馬がインコースをぴったり回っていただけに、通ったところの差が出た。「京都は特殊な馬場だったし、よく追い込んできた。内容は強かったと思う」とトレーナーは分析した。負けたが、重賞の流れを経験できたことは大きい。

昨年の春に右後肢を骨折して手術。デビューが予定よりも遅れた。「正直、ここまで早く、能力を示してくれるとは思わなかった」。指揮官の想像を超えるスピードで、馬は良くなってきた。デビュー戦は上がり３ハロン最速、シンザン記念も３４秒１で迫るなど鋭い末脚が長所だ。「長くいい脚を使えるし、阪神の外回りは合っているんじゃないかな」と期待は大きい。僚馬のマテンロウゲイルは２１日の若葉Ｓを制し、皐月賞の有力候補になった。今週も野中厩舎から目が離せない。（山下 優）