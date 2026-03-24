歌手の倖田來未が２４日に自身のＳＮＳを更新。ヒョウ柄ピンクヘア姿をファンに披露した。

倖田はインスタグラムに「本日 Ｄｅ−ＣＯＤＥ ｔｏｕｒ ＤＶＤ Ｂｌｕ−ｒａｙ フラゲ日！！いやー今回のツアーはあーでもないこーでもないが多くてですね。特にウィッグ！！今回山ほど作って、使われなかった子達がたくさんあって、そのうちの携帯に残っていた子達です笑笑」とつづり、ヒョウ柄のデザインが入ったピンク色のウィッグを着用した姿の自撮りショットなどをアップ。「ぜひフラゲしてください！ではではライブの世界へ行ってらっしゃい！！」と続け、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「天才的にかわいい」「似合いすぎ」「ピンクヘアも最倖」「ピンクヒョウ柄の破壊力」「よりよい演出の為にありがとう」「初めてみる芸術的ヘアーにビックリしたけど、くうちゃん派手なの似合ってて可愛い」「倖田來未様もヒョウ柄も大好きな私にとって、もう神様でしかないのですが？」「ぎゃああ美しすぎて言葉出なかった」「すごい！！貴重すぎる！！！！どれも素敵！！！！！！！！」などの声が寄せられている。