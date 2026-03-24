ＪＲ根岸線を走る石油輸送の貨物列車＝石川町駅

米国とイスラエルによるイラン攻撃を受け、ＪＲ貨物は神奈川県内などから内陸部へ向かう石油輸送の貨物列車を増便した。ガソリンなどの在庫不足を補う石油元売りの需要に応え、今月半ばの輸送量は１割近く増加。今後も情勢を踏まえた柔軟な列車運行に備える。

県内で石油製品を取り扱う貨物駅は、ＪＲ根岸線の根岸駅（横浜市磯子区）と、私鉄の神奈川臨海鉄道の浮島町駅（川崎市川崎区）。両駅とも近くにＥＮＥＯＳ（エネオス）の製油所がある。

ＪＲ貨物によると、今月９〜１８日の１０日間の輸送量は全国で前年同期比９％増となった。「駅単独の増減のデータは公表していない」とするものの、根岸駅の石油取扱量は全国１位で実績を大きく左右する。

政府は１６日、イラン情勢に伴い４年ぶりに石油備蓄を放出。補助金支給を再開し、ガソリン小売価格を全国平均で１７０円程度まで下げる目標を掲げる。

エネオスは「個別の製油所の生産量は公表していないが、国の求めに応じて民間備蓄を放出している」と説明。列車増便も供給安定化の一環とみられる。

ＪＲ貨物は「今後も荷主の要望に応じて柔軟に対応したい」としている。

両駅からは長野、山梨、群馬、栃木県などへガソリン、灯油輸送列車が１日２０本以上設定され、内陸部の燃料インフラを担う。暖房需要が高まる冬季は運行回数が増える。２０２４年度の１日平均取扱量は根岸駅が６４３４トン、浮島町駅が３５６３トンだった。（斉藤 大起）