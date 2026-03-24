赤西仁、慎重だったのは「事務所を辞めた時」4月からの挑戦に意外な回答「言っちゃいけないこと言ってないですよね」
【モデルプレス＝2026/03/24】俳優の赤西仁が3月24日、都内で開催された「シーバスリーガル カクテルイベント フォトコール」に出席。自身が「意外と慎重」だと話し、今まで慎重に行って良かったことについて語った。
【写真】41歳元KAT-TUN、雰囲気ガラリの新ヘアで登場
「シーバスリーガル カクテルイベント」は、ブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」が、ブランドアンバサダーであるF1ドライバーのシャルル・ルクレールを迎えて行う一夜限りの特別なイベント。赤西、ルクレールのほか、女優の板谷由夏、俳優の三浦翔平、金子ノブアキ、モデルのUTAが、パーティーのドレスコードである「Gold & Glamorous」に合わせたスタイリングで登場した。
自身の意外な一面を聞かれた赤西は「意外と慎重だなと思います。意外と考えてる」と回答。続けて、「慎重に行って良かったこと」を尋ねられると「事務所を辞めた時かな。めちゃめちゃ慎重でしたよ」と答え、笑いを誘った。
自身を変えた出会いを問われると「誰か1人というよりは、いろんな人と出会って少しずつ変わっているのかなと思います」とコメント。そして、「4月から挑戦したいことはあるか」という質問には「4月から挑戦、なんだろう。今の事務所をいつ辞めようかなって（笑）。4月ぐらいにちょっと辞めてみようかなと思います」とジョークを言い放ち、会場を盛り上げた。
その後は「うわー、この記者会見な感じ嫌だなぁ。そわそわしちゃう。俺、なんか言っちゃいけないこと言ってないですよね？大丈夫ですよね。お手柔らかに編集してください」と言いながら、会場を後にした。
次に登場した板谷は、意外な一面を聞かれ「自分の意外な一面ってすごい難しい」と悩みながら「どちらかというと私、サバサバして、元気があると言いますか、ボーイッシュだと思われがちなんですが、実はメソメソしているというか、実は弱いところがもしかしたらこの歳になってあるのかなと。人からは意外だと言われます」と告白。「どんどん涙もろくなっているのかなと思います。我慢できなくなってきてるというか」と口にすると、「無理をしなくなってきたので。年齢を重ねてきて。そうすると、自分の素直な面が出てくるとなると、泣き虫になってきたなとは思います」と打ち明けた。
そして、三浦は「自身を変えた出会い」について質問され「やっぱりこの世界に入るきっかけというのがジュノン（・スーパー・）ボーイ・コンテストというものだったので、そこからだいぶ人生は変わったと思います」とコメント。「春から新たに挑戦したいこと」を聞かれると「ちょっとまだ言えないんですけど、トライアスロンの方に挑戦することが決まりまして。個人的ではありますけど、頑張って練習しています」と答えていた。（modelpress編集部）
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◆赤西仁、慎重に行って良かったのは「事務所を辞めた時」
「シーバスリーガル カクテルイベント」は、ブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」が、ブランドアンバサダーであるF1ドライバーのシャルル・ルクレールを迎えて行う一夜限りの特別なイベント。赤西、ルクレールのほか、女優の板谷由夏、俳優の三浦翔平、金子ノブアキ、モデルのUTAが、パーティーのドレスコードである「Gold & Glamorous」に合わせたスタイリングで登場した。
◆赤西仁、4月からの挑戦に意外な回答
自身を変えた出会いを問われると「誰か1人というよりは、いろんな人と出会って少しずつ変わっているのかなと思います」とコメント。そして、「4月から挑戦したいことはあるか」という質問には「4月から挑戦、なんだろう。今の事務所をいつ辞めようかなって（笑）。4月ぐらいにちょっと辞めてみようかなと思います」とジョークを言い放ち、会場を盛り上げた。
その後は「うわー、この記者会見な感じ嫌だなぁ。そわそわしちゃう。俺、なんか言っちゃいけないこと言ってないですよね？大丈夫ですよね。お手柔らかに編集してください」と言いながら、会場を後にした。
◆三浦翔平「自身を変えた出会い」とは
次に登場した板谷は、意外な一面を聞かれ「自分の意外な一面ってすごい難しい」と悩みながら「どちらかというと私、サバサバして、元気があると言いますか、ボーイッシュだと思われがちなんですが、実はメソメソしているというか、実は弱いところがもしかしたらこの歳になってあるのかなと。人からは意外だと言われます」と告白。「どんどん涙もろくなっているのかなと思います。我慢できなくなってきてるというか」と口にすると、「無理をしなくなってきたので。年齢を重ねてきて。そうすると、自分の素直な面が出てくるとなると、泣き虫になってきたなとは思います」と打ち明けた。
そして、三浦は「自身を変えた出会い」について質問され「やっぱりこの世界に入るきっかけというのがジュノン（・スーパー・）ボーイ・コンテストというものだったので、そこからだいぶ人生は変わったと思います」とコメント。「春から新たに挑戦したいこと」を聞かれると「ちょっとまだ言えないんですけど、トライアスロンの方に挑戦することが決まりまして。個人的ではありますけど、頑張って練習しています」と答えていた。（modelpress編集部）
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