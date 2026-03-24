春はカラスの巣作りのシーズン。電柱の巣は停電の原因になるため、撤去作業を行っています。

【写真を見る】中電パワーグリッドがカラスの巣を撤去 去年2月~6月 県内で巣が原因とみられる停電は67件 ｢空のハンガーは置かないように｣ 愛知･清須市

24日、愛知県清須市の住宅街で行われたのは、高さ約12メートルの電柱に作られた、カラスの巣の撤去作業です。カラスは春に巣を作る習性があり、去年、愛知県内で確認された巣9787個のうち4分の3が、3月と4月に集中しています。

巣が原因とみられる停電も、去年2月から6月の間に県内で67件発生しました。





｢ベランダなどに無駄なハンガーは置かないように｣

（中部電力パワーグリッド 長谷川和彦さん）｢カラスの巣ができて、高圧線には高い電流が流れているから、そういったところから（巣が電線に接触して）地域の所へ停電する恐れがある｣

24日の作業は、送電線に電気が流れたままの状態で行われましたが、作業員は専用の道具を使い、慎重に巣を撤去しました。



（中部電力パワーグリッド･長谷川和彦さん）

｢（ベランダなどに）空のハンガーを置いておくとカラスが取っていくので、無駄なハンガーは置かないようにしていただきたい｣



撤去された巣は、主に枝やロープで作られていましたが、他の材料として針金製のハンガーも停電の原因になります。中部電力パワーグリッドは、電柱に巣を見つけた場合は、すぐに最寄りの営業所へ連絡するよう呼びかけています。