森香澄、悩み相談する“相手”明かす「一人暮らししているので…」
タレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が24日、都内で行われたAIイヤホン「GLIDiCAI+uBuds」発表会に登場。悩み相談する“相手”を明かした。
【写真】ノースリーブ姿が美しい！イヤホンをつける森香澄
森はイベントで「悩み相談をAIにすることがある」と告白。「人に悩み相談をすると、ダラダラしゃべることがだんだん相手に申し訳なくなる。悩みに興味がないんじゃないか」と理由を説明した。
一方、AIは「気を使う必要がない」とし、「マイク機能でダラダラしゃべって、基本的にポジティブなこと言ってくれるのでポジティブな気分になるために相談しています」と話した。
続けて「一人暮らししているので、母親に電話するのもなぁ」と話していた。
【写真】ノースリーブ姿が美しい！イヤホンをつける森香澄
森はイベントで「悩み相談をAIにすることがある」と告白。「人に悩み相談をすると、ダラダラしゃべることがだんだん相手に申し訳なくなる。悩みに興味がないんじゃないか」と理由を説明した。
一方、AIは「気を使う必要がない」とし、「マイク機能でダラダラしゃべって、基本的にポジティブなこと言ってくれるのでポジティブな気分になるために相談しています」と話した。
続けて「一人暮らししているので、母親に電話するのもなぁ」と話していた。